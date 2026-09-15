Playback speed×Share postShare post at current time0:00/Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Tim Arnold's SubstackSubscribe to watchEpisode 4Season 4 of Super Connected ConversationsTim ArnoldSep 15, 2026∙ PaidShareListen to this episode with a 7-day free trialSubscribe to Tim Arnold's Substack to listen to this post and get 7 days of free access to the full post archives.Start trialAlready a paid subscriber? Sign inNew SeriesComing SoonComing SoonSubscribeAuthorsTim ArnoldRecent PostsEpisode 1Sep 15 • Tim ArnoldEpisode 2Sep 15 • Tim ArnoldEpisode 3Sep 15 • Tim ArnoldEpisode 5Sep 15 • Tim ArnoldEpisode 6Sep 15 • Tim ArnoldEpisode 7Sep 15 • Tim ArnoldEpisode 8Sep 15 • Tim Arnold